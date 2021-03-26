Son dakika: Burak Yılmaz'dan müthiş istatistik! 116 dakikada bir atıyor...

116 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Gittiği her takımda yüksek performans sergilemeyi başaran 35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 472 mücadelede her 116 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 242 gol atıp, 64 asist yaptı. 35 bin 694 gibi yüksek bir oynama süresine de ulaştı.