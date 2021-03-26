Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş final maçı tarihi…
Giriş Tarihi: 26.3.2021 20:51

Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş final maçı tarihi…

Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş final maçı tarihi…

’nda finalin adı Antalyaspor ile Beşiktaş oldu. Yarı final ayağında Beşiktaş Başakşehir’i uzatmalarda mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Futbolseverler finalin oynanacağı tarihi ise merak ediyor. Buna göre, ne zaman oynanacak, Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Sokağa çıkma yasağı nerelerde ve saat kaçta başlıyor? İşte il il hafta sonu tedbirleri
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti! Tünele 2 kişi girdiler 3 kişi çıktılar
Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Son dakika: Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fatih Terim'e gönderme! "İşin sahada bitmediğini gördük..."
2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: İçişleri genelgesine ile bu Pazar hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş final maçı tarihi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA