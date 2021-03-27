Norveç Türkiye maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada

Norveç Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşılaşan milliler mükemmel bir oyunla karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. İkinci maç ise bugün Norveç karşısında olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Norveç Türkiye maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Bilindiği üzere 20.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Norveç Türkiye TRT 1 ile canlı izle linki;
Norveç Türkiye arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve haberimizin içerisinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İşte Norveç Türkiye maçı ilk 11'leri ve canlı izle linki;
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Norveç (Muhtemel): Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Meling, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Sörloth, Haaland
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
İşte TRT 1 canlı izle linki;
NORVEÇ'İN KOZU FORVET HATTI!
Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.