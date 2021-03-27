Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç Türkiye maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada
Giriş Tarihi: 27.3.2021 19:49

: Dünya Kupası Elemeleri ekranı burada

Norveç Türkiye maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada

maçı TRT 1 ile canlı yayın izle futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımımız 2022 FİFA Dünya Kupası elemelerinde bu akşam Norveç ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Hollanda’ya karşı mükemmel bir futbol oynayan ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan milliler, gruptaki ikinci maçtanda galibiyet ile ayrılmak istiyor. Bu noktada, Norveç Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu ile birlikte, Norveç Türkiye TRT 1 ile canlı izle seçenekleri araştırılıyor. İşte Norveç Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar…

Norveç Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşılaşan milliler mükemmel bir oyunla karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. İkinci maç ise bugün Norveç karşısında olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Norveç Türkiye maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Bilindiği üzere 20.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Norveç Türkiye TRT 1 ile canlı izle linki;

NORVEÇ TÜRKİYE TRT 1 İLE CANLI İZLE!

Norveç Türkiye arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve haberimizin içerisinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte Norveç Türkiye maçı ilk 11'leri ve canlı izle linki;

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Norveç (Muhtemel): Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Meling, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Sörloth, Haaland

YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)

İşte TRT 1 canlı izle linki;

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NORVEÇ'İN KOZU FORVET HATTI!

Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Berat Kandili duası! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler
Berat Kandili mesajları resimli, hadisli, dualı ve ayetli! 2021 Ramazan ayının habercisi Berat Kandili mesajları ve kandil mesajları
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Şaban ayının 15. gecesi anlamlı ve özel Berat Kandili mesajları resimli! 2021 Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı kandil mesajları
Bugün Kandil mi, 27 Mart ne kandili? Berat Kandili ne zaman hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile dini günler takvimi
Türkiye'de benzin istasyonları için yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
Berat Kandili nedir? Berat Kandili gecesinin dinimizdeki yeri, anlamı ve önemi...
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Norveç Türkiye maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA