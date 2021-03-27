Norveç Türkiye maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Norveç TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada

Norveç Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşılaşan milliler mükemmel bir oyunla karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. İkinci maç ise bugün Norveç karşısında olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Norveç Türkiye maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Bilindiği üzere 20.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Norveç Türkiye TRT 1 ile canlı izle linki;

NORVEÇ TÜRKİYE TRT 1 İLE CANLI İZLE!

Norveç Türkiye arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve haberimizin içerisinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte Norveç Türkiye maçı ilk 11'leri ve canlı izle linki;