Son dakika: Bakan Kasapoğlu ve Nihat Özdemir'den Norveç galibiyeti yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç maçı sonrası "Herkesi tebrik ediyoruz. Bize güzel bir hediye sundular. İnanıyorum ki arkası gelecek. Çocuklarımızın kimseden korkmadığını gördük. Güzel bir takım oyunu gördük. Enerjik, koşan, oyuncular tüm kalpleriyle sahadalardı. Hollanda, Norveç'ten sonra inşallah Salı günü de Letonya'ya karşı kazanacağız. Bu jenerasyon ve arkadan geleceklerle futbolumuz gelişmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.





"BEN '3 MAÇTA 5 PUAN İYİ' DİYORDUM, 2 MAÇTA 6 PUAN ALDIK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise şöyle konuştu:

"Eylül maçındaki 3 maçtan 5 puan alırsak iyi diyordum. 2 maçtan 6 puan aldık, grup lideriyiz. İnşallah Letonya'yı da yenip 9 puanla tamamlayacağız Eylül ayını. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Şenol hoca da çok iyi yönetiyor bu kadroyu. Avrupa Şampiyonası gibi Dünya Kupası'na da katılacağımıza yürekten inanıyorum."