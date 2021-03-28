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Giriş Tarihi: 28.3.2021 22:17

Akhisarspor'un yeni başkanı Evren Özbey oldu!

AA
Akhisarspor'un yeni başkanı Evren Özbey oldu!

. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da düzenlenen olağanüstü genel kurulda Evren Özbey, kulüp başkanlığa seçildi. Denetleme raporu ve tahmini bütçe okunup yönetim ibra edilmesinin ardından yapılan kongrede Evren Özbey, başkanlığına seçildi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen kongreye 263 üye katıldı. Kongrede başkan adayı olması beklenen İlhan Tetiker, adaylıktan çekilerek Evren Özbey'e destek verdi.

Denetleme raporu ve tahmini bütçe okunup yönetim ibra edilmesinin ardından yapılan kongrede Evren Özbey, Akhisarspor Kulübü başkanlığına seçildi.

Özbey başkanlığındaki yeni kulüp yönetiminde Serhat Özbey, Bişar Özbey, Zekai Aktaş, Halil İbrahim Doğan, Recep İşçi, Hüsnü Erer, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Ali Aksoy ve Mehmet Fatih Kaya isimleri yer aldı.

Kongreden sonra üyelere hitap eden Özbey, Akhisarspor'da yeni bir dönemin başladığını belirterek, ilçe halkından kulübe destek beklediklerini söyledi.

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Akhisarspor'un yeni başkanı Evren Özbey oldu!
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