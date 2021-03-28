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Giriş Tarihi: 28.3.2021 08:51 Son Güncelleme: 28.3.2021 09:10

maçı sonrası dünya basınından 'ye övgü dolu sözler!

Norveç maçı sonrası dünya basınından Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Dün oynanan - maçında A Milli takımımızın aldığı 3-0'lık galibiyet sonrası dünya basını ve sosyal medyadan Türkiye'ye övgü yağdı. "Türkiye bu yaz bir sürpriz yapabilir. Takımları çok ilginç ve homojen", "Türkiye, Norveç'i vuruyor, tüm dünya izliyor" gibi yorumlar yapıldı. Türkiye, grupta en zor rakipler olan Hollanda ve Norveç engelini galibiyetlerle aştı. İşte yapılan o yorumlar...

Hollanda maçı sonrasında Türkiye'ye övgü yağmuru gelirken Norveç maçının ardından sosyal medya da çalkalandı. Avrupa'nın iki ünlü futbol ekolünü aynı hafta içinde farklı skorlarla deviren Ay-yıldızlı oyuncularımıza önde gelen futbol yazarları ve yorumcuları tebriklerini sosyal medya hesabından gösterirken bu yaz düzenlenecek EURO 2020 için de Türkiye'nin artık şampiyonluk adayları arasına yazılması en çok öne çıkan başlıklardandı.

"HARİKA GÖRÜNÜYORLAR"

İşte öne çıkan yorumlar: "Türkiye bu yaz bir sürpriz yapabilir. Takımları çok ilginç ve homojen", "Türkiye, Norveç'i vuruyor, tüm dünya izliyor", "Türkiye'nin EURO 2021'i kazanması olası. Harika görünüyorlar", "Türkiye, Norveç ve Hollanda kötü olmamasına rağmen 7 gol attılar. İtalya, Galler ve İsviçre onlar için iyi grup."

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Norveç maçı sonrası dünya basınından Türkiye'ye övgü dolu sözler!
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