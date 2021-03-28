Norveç maçı sonrası dünya basınından Türkiye'ye övgü dolu sözler!

"HARİKA GÖRÜNÜYORLAR"

İşte öne çıkan yorumlar: "Türkiye bu yaz bir sürpriz yapabilir. Takımları çok ilginç ve homojen", "Türkiye, Norveç'i vuruyor, tüm dünya izliyor", "Türkiye'nin EURO 2021'i kazanması olası. Harika görünüyorlar", "Türkiye, Norveç ve Hollanda kötü olmamasına rağmen 7 gol attılar. İtalya, Galler ve İsviçre onlar için iyi grup."