Norveç'e Güneş doğmuyor... Şenol Güneş takım felsefesini açıkladı!

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında 2'de 2 yapan A Milli takımımız oynadığı futbolla büyük beğeni alıyor. 2 maçta 7 gol atan Milliler 6 puanla grupta lider durumda. Maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş, takımın oyunuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIM FELSEFESİNİ AÇIKLADI: "NE HAVAYA GİRECEĞİZ NE DE EZİK OLACAĞIZ"

Hollanda'nın ardından Norveç'i de devirip tarihi bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, takımın tam da istediği gibi oynadığını söyledi. 2 maçtaki 6 puanın çok iyi bir başarı olduğunu da sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Daha işin başındayız her gün yeni bir başlangıç. 2 maçtaki 6 puan avantaj ama uzun bir yolumuz var."

"Akıllı, sabırlı, coşkulu ve istekli oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Sahada rakibin sertliğine de karşılık verdik. Hep doğrular vardı bizim için. Rakibin forvetlerine de iyi tedbirler aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye mutlu. Dedikodu ve kavgayı öne çıkarmak yerine güzellikleri ortaya çıkarıyoruz. Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz ne ezik olacağız. Bunlar ailemizin çocukları. Çok büyük sorumlulukları var. Ailelerini iyi temsil ediyorlar aileleri de onları bağrına basıyor" dedi.