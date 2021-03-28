Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Ümit Özat açıklaması! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."

Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat'ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir. Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur.





Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu; Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe'nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.