Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Ümit Özat açıklaması! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."
Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:37 Son Güncelleme: 28.3.2021 18:09

: 'den flaş açıklaması! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Ümit Özat açıklaması! Bu camianın bir parçası olmayacağı...

haberi: , eski futbolcusu ve kaptanlarından olan ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi, geçmişinde ortaya koyduğu ve herkesçe biline eylem-fiileriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olmayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, eski futbolcusu ve kaptanlarından olan Ümit Özat ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Ümit Özat'ın son günlerde Fenerbahçe'ye dair eleştiri getiren sözlerine, Sarı-laciverti kulüp sert bir şekilde yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi, geçmişinde ortaya koyduğu ve herkesçe biline eylem-fiileriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olmayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır." ifadelerine yer veridi.

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasının tamamı şöyle;

"Fenerbahçemizin formasını giymiş ve hatta kaptanlık gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş Ümit Özat'ın, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında yaptığı beyanlar üzerine bu açıklama tarafımızca kaçınılmaz hale gelmiştir.

Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat'ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik.

Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır.

Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir.

Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat'ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir. Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur.



Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu; Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe'nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.

İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır.

Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı
Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Son dakika. Norveç'in yıldızı Haaland Türk duvarına takıldı! Dün akşamki maçta dikkat çeken ayrıntı...
Son dakika | Putin'in gizemli operasyonunun sırrı ortaya çıktı! Rusya'nın hamlesi dünya gündeminde
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Ümit Özat açıklaması! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA