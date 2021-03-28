Son Dakika: Norveç galibiyeti sonrası dikkat çeken detay! Hem Hollanda hem de Norveç...

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında gruptaki en zor 2 rakibi de yenerek müthiş bir başlangıç yapan A Milli takım futbolu oynadığı futbolla büyük alkış aldı. Dün oynanan Norveç maçında 3-0'lık galibiyetle puanını 6'ya çıkararak averajla lider olan A Milliler grupta avantajlı hale geldi. Maç sonunda ise Başkan Erdoğan telefonla arayarak A Milli takımı tebrik etti. İşte maç sonrası ortaya çıkan detaylar ve açıklamalar...
GRUP MAÇLARINDA TÜRKİYE TUFANI
Maçın analizini yapan Suat Umurhan şunlar söyledi; Bizi böyle alıştırmamışlardı... Biz son dakika golleri, 3 maçtan çıkacak sonuçlara göre turnuvalara gitmeye alışmış bir ülkeyiz. Bu yaşadığımız futbol iklimi için söyleyecek söz bulamamamız da bundan dolayı. 4'te Yusuf Yazıcı'nın soldan kestiği ortada Ozan Tufan topu direk dibinden ağlara yollayınca maç da bizim için açıldı. İlk 20 dakikada alan daralttık, Haaland&Sörloth 'Topla buluşmasın' diye rakibin derinlik bulmasına izin vermedik. 28'de Yusuf'un bu kez sağ kanattan kullandığı kornerde Çağlar'ın havada asılı kalarak yaptığı kafa vuruşu Norveç'in şoka girmesine neden oldu. Topu rakibe bırakan ve zaman zaman hücum presi ile Norveç'e sorun yaratan Ay-Yıldızlılar'da, Hollanda maçının füzecisi Ozan Tufan, 59'da ceza sahası dışından topa öyle bir kavis verdi ki topun dönüşü 'Bizim Çocuklar'ın da zaferini perçinleyen gol olarak ağlarla buluştu."
2 MAÇIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
A Milliler grup maçlarında 2'de 2 yaparak grupta averajla lider durumda. 2 maçta 6 puan toplayan A Milli, grubun en dişli 2 takımı olan Hollanda ve Norveç maçlarını kazanmayı bildi. 2 maçın ardından ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı. A Milliler, Hollanda ve Norveç kalelerine toplamda 8 isabetli çekti ve bu şutların 7'si gol oldu. Türkiye 6 puanla Karadağ'ın önünde averajla lider durumda.
A Milli takımı, Norveç'e karşı 10. maçında 5. galibiyetini almış oldu. 3 kez Norveç kazanırken 2 maç berabere bitti. Milliler 16 gol atarken, Norveç 15 gol attı.
2 MAÇTA 6 FARKLI OYUNCU SKORA KATKI SAĞLADI
Norveç karşısında ortaya müthiş bir performans koyan Ozan Tufan oynadığı futbolla büyük beğeni alıyor. Norveç'e 2 gol atan Ozan, milli formayla 57 kez sahaya çıktı ve toplamda 9 gol attı. Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız 2 maçta 6 farklı futbolcu gollere katkı sağladı: Ozan, Çağlar, Burak, Yusuf, Hakan ve Umut Meraş.
ELEMELER 'BİZİM ÇOCUKLARI'N İŞİ: 12 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maça çıkan A Milli Futbol Takımımız, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenilmişti. Ay-Yıldızlılar, bu performansının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerine de iki güçlü rakibini mağlup ederek başladı. Toplamda ise 12 maçın sadece 1'ini kaybetti. Öte yandan dün akşamki maçın ilk yarısında iki gol birden bulan Milliler, rakibine uzun bir aradan sonra bir ilki yaşattı. Norveç, en son Eylül 2017'de Almanya'dan ilk 45 dakikada 2 ve üstü gol (4) yemişti.
ÇAĞLAR'DAN "BİZ KİMSEDEN KORKMAYIZ" MESAJI
Haaland'a adım attırmayan Çağlar, "Maç öncesi sosyal medyada bizim için 'korkuyorlar' algısı yaptılar. Biz kimseyi kendimizden ne büyük ne de küçük görüyoruz. Bunun cevabını da sahada verdik. Şu andaki hedefimiz Letonya. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi. İki golle şov yapan Ozan ise "Uzaktan şutlara özel olarak çalışıyorum. Bunun meyvelerini de böyle maçlarda yiyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
NORVEÇ BASININDAN MAÇ YORUMU: "KABUSUN BAŞLANGICI"
Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.
HAALAND VE SÖRLOTH TÜRK DUVARINA TAKILDI
İlk yarı boyunca son dönemin parlayan yıldızları Haaland ve Sörloth, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan savunmasına karşı oldukça etkisiz kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 7 kez topla buluşabilen Erling Haaland, sahanın en az topla buluşan ismi oldu.
NORVEÇ TEKNİK DİREKTÖRÜ SOLBAKKEN: "TÜRKİYE'DEN BÜYÜK DERS ALDIK"
Solbakken, "Türkiye'den büyük bir ders aldık. Artık önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor. Karadağ maçını kazanarak devam edip Hollanda maçını da kazanmamız gerekecek. Karadağ karşılaşması bizim için küçük bir final olacak." diye konuştu.
Türkiye'nin daha hırslı olduğunu belirten Solbakken, "Maç içinde kararsız kaldık. Türkiye'nin bizden en büyük üstünlüğü hırslı ve hevesli olmalarıydı." ifadelerini kullandı.
SIRADA LETONYA VAR
A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçını Letonya ile salı günü oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
HOLLANDA VE KARADAĞ KAZANDI
Dünya Kupası elemelerine 4-2'lik Türkiye şoku ile başlayan Hollanda, ilk galibiyetini Letonya'dan 2-0'lık skorla aldı. Portakallar'ın gollerini Steven Berghuis ve Luuk de Jong kaydetti. Karadağ ise Cebelitarık'ı Fatos Berqiraj, Marko Simic, Zarko Tomasevic ve Stevan Jovetic'in golleriyle 4-1 yendi. Cebelitarık'ın tek sayısı Reece Styche'nin penaltı vuruşundan geldi.