Hatayspor’da Boupendza şoku! Koronavirüs testi pozitif...

Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.