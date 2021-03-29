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Giriş Tarihi: 29.3.2021 18:55 Son Güncelleme: 29.3.2021 18:56

Hatayspor’da Boupendza şoku! Koronavirüs testi pozitif...

DHA
Hatayspor’da Boupendza şoku! Koronavirüs testi pozitif...

Spor Toto 'in 32. haftasında sahasında 'ı konu edecek Hatayspor'a golcüsü Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. ile kampta olan Hatayspor’un 24 yaşındaki golcü ismi Aaron Boupendza’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu'nda Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı.

Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Boupendza, 31 hafta sonunda Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

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Hatayspor’da Boupendza şoku! Koronavirüs testi pozitif...
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