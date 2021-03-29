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Giriş Tarihi: 29.3.2021

İşte Uğurcan’ı isteyen devler

İşte Uğurcan’ı isteyen devler

24 yaşındaki milli kaleci, Liverpool’un yakın takibinde bulunuyor. ve de sırada bekliyor

Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Milli Takım'daki oyunu ile çıkışını sürdüren Uğurcan Çakır için Liverpool scoutları, Norveç maçını tribünden canlı olarak izledi. 24 yaşındaki file bekçisinin, Norveç'in 5 isabetli şutunda da geçit vermemesi ve takım arkadaşları ile uyumu da artıları olarak görüldü. Piyasa değeri 16 milyon Euro olan ancak bordomavili yönetimin talip olan kulüplere kapıyı 30 milyon Euro'dan açacağı kaleci için Liverpool dışında Sevilla ve Leipzig takımlarının da takipte olduğu öğrenildi.

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İşte Uğurcan’ı isteyen devler
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