İşte Uğurcan’ı isteyen devler

Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Milli Takım'daki oyunu ile çıkışını sürdüren Uğurcan Çakır için Liverpool scoutları, Norveç maçını tribünden canlı olarak izledi.Piyasa değeri 16 milyon Euro olan ancak bordomavili yönetimin talip olan kulüplere kapıyıaçacağı kaleci için Liverpool dışında