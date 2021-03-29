İşte Uğurcan’ı isteyen devler

24 yaşındaki milli kaleci, Liverpool’un yakın takibinde bulunuyor. Sevilla ve Leipizg de sırada bekliyor
Trabzonspor'da gösterdiği performansın ardından Milli Takım'daki oyunu ile çıkışını sürdüren Uğurcan Çakır için Liverpool scoutları, Norveç maçını tribünden canlı olarak izledi. 24yaşındaki file bekçisinin, Norveç'in5 isabetli şutunda da geçit vermemesive takım arkadaşları ileuyumu da artıları olarakgörüldü. Piyasa değeri 16 milyon Euro olan ancak bordomavili yönetimin talip olan kulüplere kapıyı 30 milyonEuro'dan açacağı kaleci için Liverpool dışında Sevillave Leipzig takımlarının datakipte olduğu öğrenildi.