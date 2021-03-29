Kane için flaş sözler! "Tottenham'dan ayrılmak zorunda"

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın süper yıldızı Harry Kane, takımından ayrılabilir. Tottenham altyapısından yetişen ve 2013 yılından beri aralıksız olarak A Takım seviyesinde forma giyen Harry Kane'in daha büyük bir takıma imza atması gerektiği futbol otoriteleri tarafından dile getiriliyor. Gösterdiği müthiş performansa rağmen Tottenham'la kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz golcünün takımdan ayrılması gerektiği belirtiliyor.