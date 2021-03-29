Kane için flaş sözler! "Tottenham'dan ayrılmak zorunda"

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın süper yıldızı Harry Kane, takımından ayrılabilir. Tottenham altyapısından yetişen ve 2013 yılından beri aralıksız olarak A Takım seviyesinde forma giyen Harry Kane'in daha büyük bir takıma imza atması gerektiği futbol otoriteleri tarafından dile getiriliyor. Gösterdiği müthiş performansa rağmen Tottenham'la kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz golcünün takımdan ayrılması gerektiği belirtiliyor.
Mourinho yönetiminde Premier Lig'de 6. sırada yer alan Tottenham, Avrupa Ligi'nde de Zagreb'e elendi. İngiliz takımı bu sezon da beklentilerin çok uzağında kaldı. Lig kupası finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek Tottenham'ın tek kupa kazanabileceği kulvar burası. Ancak bu ihtimal de taraftarı memnun etmiyor.
Tottenham'ın eski yıldızı Jermain Defoe, Harry Kane'in büyük başarılar elde etmek için takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti. Rangers ile kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan Defoe, kendisinin de Tottenham'dan zamanında ayrılmamakla hata yaptığını belirtirken, Kane'in benzer bir hataya düşmemesi gerektiğini söyledi.
Defoe, "Kane kupalar kazanmak istiyorsa takımdan ayrılmak zorunda. Bunun kolay olacağını sanmıyorum, belki kalıp kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmak isteyebilir. Umarım birkaç kupa kazanabilir ama bence kupa kazanmak istiyorsa başka takıma gitmeli" dedi.
Kane, Tottenham formasıyla 327 maçta 216 gol attı fakat kupa kazanma başarısı gösteremedi.