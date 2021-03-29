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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:00 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:06

: 'ndan milli takımın yıldızı 'a 'Hep beraber kazanalım!'

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

haberi... Norveç karşısında üst düzey bir oyun oynayarak iki gol birden atan için 'ndan tebrik telefonu geldi. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre 'nin çiçeği burnunda teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Norveç maçının ardından Ozan'ı görüntülü arayarak 'Böyle devam et beraber kazanalım...' dedi. İşte son dakika haberinin detayları....

Milli takımımız 2022 Dünya Kupası yolunda grubuna müthiş bir başlangıç yaptı. Önce Hollanda'yı 4-2 mağlup eden milliler daha sonra Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Norveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maçtaki ilk ve son golü atan için 'ndan tebrik telefonu geldi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FARK YARATIRSIN!

Ozan ile 10 dakikalık görüşme yapan teknik sorumlu Belözoğlu, "Bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, 'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz" dedi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

Norveç maçında iki gol atarak Milli Takım'ın zaferinde büyük pay sahibi olan 'a karşılaşma sonrası ilk tebrik 'ndan geldi. 'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna oturan Belözoğlu ile Ozan'ın FaceTime üzerinden yaptığı görüntülü sohbet yaklaşık 10 dakika sürdü. Oyuncusunu golleri ve galibiyet nedeniyle kutlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

ŞİMDİ GALİBİYETLERİ TAÇLANDIRMA ZAMANI

"Mükemmel bir gol attın. Harika bir performans sergiledin, bizi sevindirdin, gururlandırdın. Özellikle attığın 2. gol senin kalitene yakışan güzellikteydi. İnşallah Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda da devamını izlemek istiyoruz..."

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

"Hepiniz çok iyi mücadele ortaya koydunuz. Zor maçları geride bıraktınız, şimdi Letonya maçını da alıp bu galibiyetleri taçlandırmak lazım. Sen de bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, 'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz. Takımı hep beraber ayağa kaldıracağız."

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

CORONA BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDI!

'de daha önce yapılan corona virüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son test sonuçlarında güzel haberler alan sarı lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.

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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'
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