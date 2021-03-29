Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan milli takımın yıldızı Ozan Tufan'a 'Hep beraber kazanalım!'

Son dakika haberi... Norveç karşısında üst düzey bir oyun oynayarak iki gol birden atan Ozan Tufan için Emre Belözoğlu'ndan tebrik telefonu geldi. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Norveç maçının ardından Ozan'ı görüntülü arayarak 'Böyle devam et beraber kazanalım...' dedi. İşte son dakika haberinin detayları....

Milli takımımız 2022 Dünya Kupası yolunda grubuna müthiş bir başlangıç yaptı. Önce Hollanda'yı 4-2 mağlup eden milliler daha sonra Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Norveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maçtaki ilk ve son golü atan Ozan Tufan için Emre Belözoğlu'ndan tebrik telefonu geldi.