Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Fatih Terim ile baş etmek için...'

Kalan 10 haftada takım kalitesi ile birlikte, maç sırasında sahadaki hakeme "Bu nasıl düdük?" diye daha gövdeli tepki gösterecek bir figürü oldu. Yani; taşın suyunu çıkarmanın peşindeler.

SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI

Ali Koç başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir.