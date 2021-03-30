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Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:14

A 'ın laneti bitmedi! Seneler sonra aynı senaryo...

İHA
A Milli Takım'ın Letonya laneti bitmedi! Seneler sonra aynı senaryo...

3. maçında ile karşılaşan A Milliler, 3-3 berabere kalarak yine Letonya karşısında galibiyet alamadı. Resmi maçlarda Letonya'ya karşı galibiyeti bulunmayan A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta 2 kez öne geçmesine rağmen yine galibiyetle tamamlayamadı.

Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve rakibi karşısında yine kazanamadı. Bugüne kadar Letonya'yla 5 resmi maçta karşı karşıya gelen milli takım, bu mücadelelerden 1 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. 2 takım 2 kez de hazırlık maçlarında karşılaştı.

1924'te oynanan hazırlık maçında A Milli Takım 3-1 kazanırken, 2013'te oynanan hazırlık maçı ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Milliler, Letonya'ya karşı resmi maçlarda ise hiç galibiyet alamadı.

2003 yılında Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Play-Off mücadelesinde Letonya ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederken, iç sahadaki karşılaşmada ise 2-0 öne geçmesine karşın 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de Letonya ile eşleşmişti. Grupta oynanan 2 maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

SENELER SONRA AYNI SENARYO

2013'de Letonya ile bir hazırlık maçına çıkan Türkiye, o maçta da rakibiyle 3-3 berabere kalmış ve maçın senaryosu da Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 3-3'lük maçla aynı olmuştu.

O dönem, Abdullah Avcı yönetimindeki Milli Takım, karşılaşmanın ilk 25 dakikasında 2-0 öne geçmiş ve ilk yarıyı önde kapatmıştı. İkinci yarının hemen başında Letonya'nın attığı gol skoru 2-1'e getirirken ay-yıldızlılar bir gol daha bularak henüz 60'ıncı dakikada skoru 3-1'e getirmeyi başarmıştı.

68 ve 84'üncü dakikalarda Sabala'nın golleriyle skora dengeyi getiren Letonya, maçtan 3-3 berabere ayrılmıştı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta da 3-1'lik skoru yakalayamamış ve son dakikalarda gelen gollerle 3-3'lük beraberliğe razı olmuştu.

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A Milli Takım'ın Letonya laneti bitmedi! Seneler sonra aynı senaryo...
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