Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlığı korkuttu! Köprücük kemiği...

Gökdeniz'e "geçmiş olsun" dileğinin iletildiği ve kendisinin bir an önce sahalara dönmesinin temenni edildiği açıklamada, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği duyuruldu.

Bu sezonun flaş oyuncularından birisi olan genç golcü Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor forması ile toplamda 8 gol kaydetti.