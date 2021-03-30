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Giriş Tarihi: 31.3.2021 01:11 Son Güncelleme: 31.3.2021 01:15

'ın sakatlığı korkuttu! Köprücük kemiği...

AA
Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlığı korkuttu! Köprücük kemiği...

, 'ne hazırlanan 'nın Sırbistan ile Alanya'da oynadığı hazırlık maçında sakatlanan oyuncuları 'ın operasyon geçirdiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da forma giydiği milli karşılaşmada "klavikula kırığı" oluştuğu ve Memorial Antalya Hastanesinde operasyona alındığı belirtildi.

Operasyon sonrası Gökdeniz Bayrakdar'ı hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, oyuncularının son durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Gökdeniz'e "geçmiş olsun" dileğinin iletildiği ve kendisinin bir an önce sahalara dönmesinin temenni edildiği açıklamada, genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği duyuruldu.

Bu sezonun flaş oyuncularından birisi olan genç golcü Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor forması ile toplamda 8 gol kaydetti.

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Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlığı korkuttu! Köprücük kemiği...
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