Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 30.3.2021

Haber turu

Haber turu
Galibıyet sayısı yenilgiyi geçecek
A Milli Takım'ın Letonya sınavı, tarihindeki 589. karşılaşma olacak. Ay-Yıldızlılar, Norveç zaferi ile galibiyet- yenilgi sayılarını eşitlerken (224- 224), Letonya mücadelesinden zaferle çıkması halinde Türkiye, galibiyet istatistiğinde öne geçiyor.

SEKİZ OYUNCU KADRODA YOK
AY-YILDIZLILAR'DA 8 futbolcu, sağlık sebeplerinden dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. Norveç maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik sonrasında Letonya maçında da Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan ve Merih Demiral forma giyemeyecek.

BALCI, ERSUN YANAL'I DUYGULANDIRDI
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki öğrencisi Bünyamin Balcı'yı tebrik etti. Twitter hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz. Tebrikler Bünyamin Balcı... A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı. Haydi göreyim seni."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs kararları
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın'dan şok çıkış: Eve geldi kovdum...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
Son dakika: Şenol Güneş açıkladı: Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde sıralandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA