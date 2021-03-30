Haber turu

A Milli Takım'ın Letonya sınavı, tarihindeki 589. karşılaşma olacak. Ay-Yıldızlılar, Norveç zaferi ile galibiyet- yenilgi sayılarını eşitlerken (224- 224), Letonya mücadelesinden zaferle çıkması halinde Türkiye, galibiyet istatistiğinde öne geçiyor.AY-YILDIZLILAR'DA 8 futbolcu, sağlık sebeplerinden dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. Norveç maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik sonrasında Letonya maçında da Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan ve Merih Demiral forma giyemeyecek.Teknik Direktörü Ersun Yanal, A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki öğrencisi Bünyamin Balcı'yı tebrik etti. Twitter hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa...Tebrikler Bünyamin Balcı... A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı. Haydi göreyim seni."