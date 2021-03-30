İdman farkıyla Falcao!

Hafta içinde çalışmaları aksatmayan Kolombiyalı ilk 11’i garantilemeyi başardı. Mısır’dan dönecek Mohamed ise yorgun olduğu için kenarda kalacak
Kayseri ve Çaykur Rize maçlarına çift forvetle çıkan Galatasaray zorlu Hatay deplasmanında eski sistemine dönecek. 4-3-3 dizilişi ile sahayayayılacak sarı-kırmızılı takımdaOnyekuru ve Feghouli kanatlarageçecek, Radamel Falcao-Mostafa Mohamed ikilisindenbiri tek forvet olarak görevyapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'ndan yarın dönecek Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milliarada Florya'da idman kaçırmayanFalcao'ya forma verilecek. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı, idmanlardan sonra özel şut çalışması yapıyor.
MOHAMED YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA
Mısır'ın Kenya ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada 88 dakika sahada kalan Mohamed, asist yapmıştı. Dünkü Komorlar Adaları maçında yedek bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, yarın akşama doğru İstanbul'a gelecek ve Florya'da sadece iki idmanaçıktıktan sonra Hatayspor kafilesinedahil edilecek.