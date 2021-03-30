İdman farkıyla Falcao!

Kayseri ve Çaykur Rize maçlarına çift forvetle çıkan Galatasaray zorlu Hatay deplasmanında eski sistemine dönecek.Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'ndan yarın dönecek Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak veforma verilecek. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı, idmanlardan sonra özel şut çalışması yapıyor.Mısır'ın Kenya ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada 88 dakika sahada kalan Mohamed, asist yapmıştı. Dünkü Komorlar Adaları maçında yedek bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, yarın akşama doğru İstanbul'a gelecek ve