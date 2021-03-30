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Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:16

Japonya'dan tarihi galibiyet! Moğolistan'a acımadılar...

AA
Japonya'dan tarihi galibiyet! Moğolistan'a acımadılar...

maçında Japonya ile Moğolistan karşı karşıya geldi. Tarihinin en farklı ikinci galibiyetini alan Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup ederek nadir görülen bir skor elde etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur F Grubu maçında Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti.

Japonya'nın Chiba kentindeki Fukuda Denshi Arena'da, seyircisiz oynanan maç, sahalarda nadir görülen bir skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.

Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.

Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.

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Japonya'dan tarihi galibiyet! Moğolistan'a acımadılar...
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