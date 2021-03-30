Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kontrayı durdur havadan vur!
Giriş Tarihi: 30.3.2021

Kontrayı durdur havadan vur!

SUAT UMURHAN
Kontrayı durdur havadan vur!

Katı savunma düzeni üzerine oyun planı kuran ’yı aşmak için duran toplardaki hava hakimiyetimizi ve ceza sahası dışından etkili olan şut ayaklarımızı kullanmak şart. İlk 30 dakikada gol çıkmaması halinde yapılacak panik en büyük handikapımız olur

TEK SİLAHLARI HIZLI HÜCUM
1 Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupa ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.

SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
2 Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir Letonya vardı. İlk dakikadan itibaren Türkiye maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı. Ancak sadece 11 isabet sağladı. Letonya bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.

ADAM PAYLAŞIMI HATALI
3 Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.

MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
4 Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan Letonya hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.

AKLIMIZ HAVADA OLMALI
5 Türkiye hücum hattının, Letonya'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlki duran toplarda özellikle savunmadaki yüksek boylu isimlerimizin bulacağı kafa golleri. Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN 2004'ÜN RÖVANŞI
A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biri Letonya! Türkiye, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı. Ancak gerçek ise çok farklı oldu. 15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı. Ancak Letonya mücadeleyi 2-2'ye taşıyıp turu geçen taraf oldu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.

TEK ZAFER 1924 YILINDA
LETONYA ile tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen Türkiye, tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik skorla aldı. Ay-Yıldızlılar'ın tüm gollerini Zeki Rıza Sporel kaydetti. 1 kez yenilgi alan Milliler, diğer maçlarda ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs kararları
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın'dan şok çıkış: Eve geldi kovdum...
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığından flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
Son dakika: FETÖ’ye ankesörlü telefon operasyonu! 115 gözaltı kararı
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
Son dakika: Şenol Güneş açıkladı: Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde sıralandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrayı durdur havadan vur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA