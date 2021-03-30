Kontrayı durdur havadan vur!

Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar.Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir Letonya vardı. İlk dakikadan itibaren Türkiye maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı.Savunma hattında iki müsabakada daile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok.Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler.Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.Türkiye hücum hattının, Letonya'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var.Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biriTürkiye, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı.15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı.2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.LETONYA ile tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen Türkiye, tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik skorla aldı. Ay-Yıldızlılar'ın tüm gollerini Zeki Rıza Sporel kaydetti. 1 kez yenilgi alan Milliler, diğer maçlarda ise sahadan beraberlikle ayrıldı.