Kontrayı durdur havadan vur!

Katı savunma düzeni üzerine oyun planı kuran Letonya’yı aşmak için duran toplardaki hava hakimiyetimizi ve ceza sahası dışından etkili olan şut ayaklarımızı kullanmak şart. İlk 30 dakikada gol çıkmaması halinde yapılacak panik en büyük handikapımız olur
TEK SİLAHLARI HIZLI HÜCUM
1 Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupaekibinin skoru tutmak üzerine kuruluoyun yapısı bugün de değişmeyecektir.
SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
2 Hollanda karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir Letonya vardı. İlk dakikadan itibaren Türkiye maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı. Ancak sadece11 isabet sağladı. Letonya bu maçtatopla oynamada sadece yüzde 24'tekalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.
ADAM PAYLAŞIMI HATALI
3 Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özelliklehava toplarında yaşanan paylaşımhataları en büyük dertleri.
MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
4 Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan Letonyahücumda çoğalma tercihini bile çokaz kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.
AKLIMIZ HAVADA OLMALI
5 Türkiye hücum hattının, Letonya'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlkiduran toplarda özellikle savunmadakiyüksek boylu isimlerimizin bulacağıkafa golleri. Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN2004'ÜN RÖVANŞI
A Milli Takım'ın, tarihinin en büyük kâbuslarından biri Letonya! Türkiye, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'a kaldığında kuradan Letonya çıktığında herkes sevinç çığlıkları atmıştı. Ancak gerçekise çok farklı oldu. 15 Kasım 2003'te Riga'da Türkiye ilk maçı 1-0 kaybetti. Rövanşta 19 Kasım 2003'te 2-0 öne geçen Milliler'de kutlamalar erken başladı. Ancak Letonyamücadeleyi 2-2'ye taşıyıpturu geçen taraf oldu. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada.
TEK ZAFER 1924 YILINDA
LETONYA ile tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen Türkiye, tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik skorla aldı. Ay-Yıldızlılar'ın tüm gollerini Zeki Rıza Sporel kaydetti. 1 kez yenilgi alan Milliler, diğer maçlarda ise sahadan beraberlikle ayrıldı.