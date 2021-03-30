Şenol Güneş'ten Letonya yorumu! "Hayal kırıklığı yaşadık"

"BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

Maçın ardından konuşan Umut Meraş, ''Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık, 2-0 öne geçtik. Bazen olmayınca olmuyor. Bugünü unutmak istiyorum, takım olarak da unutmak istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Takım olarak buna inanıyoruz. Kulüplerimizden geldik maçlar oynuyoruz. Tabii ki fiziksel olarak yorgunluklar oluyor ama bu bahane değil, kazanmamız gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.