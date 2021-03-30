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Giriş Tarihi: 31.3.2021 00:39 Son Güncelleme: 31.3.2021 00:42

'ten Letonya yorumu! "Hayal kırıklığı yaşadık"

Şenol Güneş'ten Letonya yorumu! Hayal kırıklığı yaşadık

, 3. maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, 3 maç sonunda ilk puan kaybını yaşadı. Maç sonrası Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Güneş, "3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu." dedi.

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"RAKİP MAÇI İSTEDİĞİ ŞEKLE SOKTU"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle; "Daha zor maçlardan 6 puan aldıktan sonra böyle bir beraberlik beklemiyorduk. Oyuncularımızın hepsi istedi ama istediklerimizi tam olarak yapamadık. Rakip maçı istediği şekle soktu. Kazanacağımız maçı koruyamadık."

"HAYAL KIRIKLIĞI"

"3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu."

"Kazanılması gereken 2 puanı alamadık. Baskı yaparken geç kaldık. Duran toplarda rakibe engel olamadık."

"BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

Maçın ardından konuşan Umut Meraş, ''Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık, 2-0 öne geçtik. Bazen olmayınca olmuyor. Bugünü unutmak istiyorum, takım olarak da unutmak istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Takım olarak buna inanıyoruz. Kulüplerimizden geldik maçlar oynuyoruz. Tabii ki fiziksel olarak yorgunluklar oluyor ama bu bahane değil, kazanmamız gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

''ADAMLARIN YAPTIĞI BİR ŞEY YOK...''

Mert Müldür ise ''Diyecek bir şey bulamıyorum. Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, Letonya ile berabere kal... Adamların yaptığı bir şey yok, uzun top at, duran top at başka bir şey yok... Kazanmamız gerekiyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız.'' şeklinde konuştu.

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Şenol Güneş'ten Letonya yorumu! "Hayal kırıklığı yaşadık"
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