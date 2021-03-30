Son dakika: Dünya Kupası yolunda hedef 3'te 3! A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Elemlerin ilk iki maçında Hollanda'yı 4-2 ve deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda harika bir başlangıç yapan Milliler, Letonya'yı da devirerek 3'te 3 yapmak istiyor.
Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oyananacak.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz
LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis.
Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.
Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. 6 puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.