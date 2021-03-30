Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Dünya Kupası yolunda hedef 3'te 3! A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.3.2021 20:19 Son Güncelleme: 30.3.2021 20:27

Son dakika: Dünya Kupası yolunda hedef 3'te 3! A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu...

Son dakika: Dünya Kupası yolunda hedef 3'te 3! A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu...

Son dakika haberi... , 3. maçında Letonya'yı konuk ediyor. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i de deplasmanda 3-0 mağlup eden Milliler, Dünya Kupası yolunda elemelere fırtına gibi başladı. Ay-yıldızlı takım, Letonya'yı da geçip 3'te 3 yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu.

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Elemlerin ilk iki maçında Hollanda'yı 4-2 ve deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda harika bir başlangıç yapan Milliler, Letonya'yı da devirerek 3'te 3 yapmak istiyor.

Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oyananacak.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin - Okay Yokuşlu, Ozan Tufan - Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz

LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. 6 puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...
Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...
Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dünya Kupası yolunda hedef 3'te 3! A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA