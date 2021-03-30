Türkiye Letonya hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi, şifresiz mi? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı yayın kanalı ve karşılaşmanın başlama saati belli oldu. Dünya Kupası Elemelerine fırtına gibi bir giriş yapan Türkiye, önce Hollanda'yı 4-2 daha sonra ise Norveç'i 3-0'lık skorlarla geçti. Şimdi ise sıra Letonya'ya geldi. Türkiye bu akşam Letonya karşısında üçüncü maçına çıkacak. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Letonya maçı yayın kanalı…
İşte Türkiye Letonya maçı başlama saati ve yayın kanalı...
TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK
LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS
Gruptaki puan durumu ve sıralamalar şöyle:
1 Türkiye 6 puan
2 Karadağ 6 puan
3 Hollanda 3 puan
4 Norveç 3 puan
5 Letonya 0 puan
6 Cebelitarık 0 puan
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Letonya maçı 30 Mart 2021 Salı günü, saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Türkiye - Letonya maçının biletleri satışa çıkmıştı. Bilet fiyatlarının 25 ve 50 TL'ye satışa çıkmasının ardından TFF'den yapılan açıklamayla maçta seyirci bulunmayacağı duyurdu.
2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.