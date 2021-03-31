Galatasaray başkan adayı Tuncer Hunca'dan Sabah Spor'a özel açıklamalar! 'Yönetemezsen yönetilirsin...'

'EKİBİMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BELİRLEDİM...'

Aklı selim insanların bu dönemde hiçbir kulübe başkan adayı olmaması lazım! Ama bizim sevgimiz farklı. Galatasaray benim ilk aşkım. Aşkına bakıyorsun, batıyor! Seyirci mi kalalım yoksa buna karşı bir hareket içerisine mi girelim... Temmuz ayında aday olmaya karar verdim ve çalışmalarıma başladım. Yüzde yüz adayım. Ekibimi büyük ölçüde belirledim.

'EKONOMİK OLARAK HEDEFTEN UZAKLAŞILDI!'

Galatasaray kazandığı şampiyonluklar ve kupalarla sportif olarak büyümeye cevap verdi ama ekonomik olarak hedeften uzaklaştı. Yönetemezsen yönetilirsin! Denk bütçe şart. CEO ya da Galatasaray'ı bilmeyen dışarıdan profesyonel insanlarla bu sorun çözülmez.