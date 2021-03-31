A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya beraberliği için "hayal kırıklığı" ifadesini kullandı. Tecrübeli teknik adam maçın ardından şunları söyledi: "Daha zor maçlarda 6 puan aldıktan sonra kendi sahamızda böyle beraberlik beklemiyorduk. Oyuncularımız istedi ama istediklerini iyi yaptı diyemeyiz. İkinci yarıda tempo düşünce düşündüğümüz gibi olmadı,Bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düşüyorduk. Sakatlığı olan oyuncular vardı. Top kaybı fazla yaptık, yavaş oynadık. Daha önce yaptığımız bazı doğru işler burada yoktu.A MilliTakımımız dün akşam Şenol Güneş göreve geldiği günden beri 13'üncü iç saha maçına çıktı ve yine kaybetmedi. 8 galibiyet alan ve 4 kez de berabere kalan Milliler bu seride sadece 1 maç kaybetti.DÜNYA Kupası Elemeleri'ne 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlayan ve ardından da İspanya'da Norveç'i 3-0'lık skorla geçen A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Letonya ile berabere kaldı ve bir fırsatı kaçırdı. Bugüne kadar oynadığı maçlarda galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısı ile eşit olan Ay-Yıldızlılar, dün geceki beraberlikle bu istatistikte öne geçme şansını kullanamadı. Letonya karşısında tarihinde 141. beraberliğini alan A Milli Takım'ın galibiyet ve mağlubiyet sayısı ise eşit: 224,,,ALPASLAN Öztürk'ün Letonya maçı için milli daveti aldığı anın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Göztepe'nin yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk'ün, büyük sevinç yaşadığı ve sevincini oradakilerle paylaştığı görülüyor.2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 2 galibiyet ile başladıktan sonra dün gece Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bu perdeyi şimdilik kapattı ve gözünü haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi. Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçı ise 1 Eylül'de Karadağ ile... Ardından da 4 Eylül'de Cebelitarık'la karşılaşacağız