Son dakika: Fenerbahçe'de golcü hasreti bitiyor! Samatta yerine Moussa Marega geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezona Erol Bulut yönetiminde ve 20'nin üzerinde transferle giren Fenerbahçe, en çok transferi forvet ve orta saha bölgesine yapmıştı. Sezon başında büyük umut beslenen Samatta'nın hayal kırıklığı yaratan performansı teknik heyeti ve taraftarı oldukça üzerken Cisse, Thiam ve Kemal Ademi gibi golcülerden de beklenen katkı alınamadı.
Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.
Yine sezon başında kadroya katılan Kemal Ademi ise sarı-lacivertli takımda geçirdiği yarım devrede gol katkısı yapamayarak ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.
Fenerbahçe, golcü olarak transfer edilen bu isimlerden beklenen katkıyı alamazken Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, 8 gollük katkısıyla takımın en golcü ismi olmayı başardı.
MAREGA OPERASYONU BAŞLIYOR
Fenerbahçe'nin devre arasında da görüştüğü iddia edilen Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega için yeni bir anlaşma zemini hazırlanıyor. Portekiz ekindeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Malili forvet oyuncusu, Porto'yla yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.
İngiltere basınından Express Sport muhabiri Ryan Taylor, Fenerbahçe'yi sevindirecek bir iddiayı ortaya attı. İngiliz gazeteci, Porto ile olan sözleşmesini uzatmayan Marega'nın sezon sonunda serbest futbolcu konumuna düşeceğini ve Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğunu belirtti.
İngitere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Ham United'ın da Marega ile ilgilendiğini söyleyen Ryan Taylor, devre arasında da Marega ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferde ilk seçenek olacağını belirtti.
"BU İŞ OLUR"
Sabah Gazetesi muhabirlerinden Volkan Demir, İngiliz gazeteci Ryan Taylor'ın iddialarını destekleyerek Fenerbahçe'nin Marega için devre arasında da girişim yaptığını belirtti. Ara transfer döneminde Porto'nun pazarlığa bile oturmadığını belirten Volkan Demir, "Premier Lig'den sağlam teklif çıkmazsa bu iş olur." diye konuştu.
29 yaşındaki golcü oyuncu Marega, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde çıktığı 37 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir gol katkısı verdi. Porto kariyeri boyunca 71 gole ulaşan Marega, Mali Milli Takımı'nda da 3 gollük bir katkı sağladı.
GALATASARAY'I İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI
Porto'nun golcüsü Moussa Marega, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.
Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve Moussa Marega, bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.