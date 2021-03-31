Son dakika: Fenerbahçe'de golcü hasreti bitiyor! Samatta yerine Moussa Marega geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezona Erol Bulut yönetiminde ve 20'nin üzerinde transferle giren Fenerbahçe, en çok transferi forvet ve orta saha bölgesine yapmıştı. Sezon başında büyük umut beslenen Samatta'nın hayal kırıklığı yaratan performansı teknik heyeti ve taraftarı oldukça üzerken Cisse, Thiam ve Kemal Ademi gibi golcülerden de beklenen katkı alınamadı.