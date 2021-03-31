Norveç karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan Ozan Tufan, Letonya maçı öncesinde yaptığı "Premier Lig'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ozan, A Milli Takım'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, Fenerbahçe yönetimi ise taliplileri ile pazarlık yapmayı düşünmüyor.
GELECEK TEKLİFLERE MESAJ VERİLDİ
Ozan Tufan'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor.
Yönetim, gelecek muhtemel tekliflere "Pazarlık yapmayacağız" mesajını şimdiden iletti.
CRYSTAL PALACE VE WBA
Ozan'ın hayali olan Premier Lig'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor.
Bu ekiplerden ilki Crystal Palace... Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor.
Bir diğeri ise Okay'ın takımı West Bromwich Albion. Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe Ozan Tufan çok sıcak bakmıyor.
MAÇTAN DÜĞÜNE
A Milli Takım'ın dün Letonya ile berabere kaldığı maçta 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan, bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.
PELKAS MÜJDESİ
Yunanistan Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Dimitrios Pelkas'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Honduras ve İspanya maçlarında görev yapamayan 27 yaşındaki oyuncunun bugünkü Gürcistan karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.
Yunanistan'ın teknik patronu John van 't Schip'in ilk 11'de oynatmayı düşündüğü Pelkas, takımla yapılan son antrenmanın tamamına katıldı.
SADIK ÇİFTPINAR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bu sezon 8 resmi maça çıkan Sadık Çiftpınar, skora katkı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona erecek.