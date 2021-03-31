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Giriş Tarihi: 31.3.2021 07:45 Son Güncelleme: 31.3.2021 07:47

Son dakika: 'den için tarihi karar! Dev transfer....

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Son dakika haberi... , "'de oynamak istiyorum" diyen 'ın bonservis bedelini belirledi ve bu transferle ilgili tarihi bir karar aldı. Sarı-Lacivertli ekibe 'tan da iyi haber geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

karşısında attığı goller ve mükemmel performansıyla alkış alan , maçı öncesinde yaptığı "'de oynamak istiyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Ozan, 'daki performansıyla sıçrama yapmak istediğini açık bir dille ifade ederken, yönetimi ise taliplileri ile pazarlık yapmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

GELECEK TEKLİFLERE MESAJ VERİLDİ

'ın sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk (196 milyon TL) serbest kalma maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

yönetimi, bu bedel dışındaki hiçbir bedeli kabul etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Yönetim, gelecek muhtemel tekliflere "Pazarlık yapmayacağız" mesajını şimdiden iletti.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Yani 'ı kadrosuna katmak isteyen 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda...

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

CRYSTAL PALACE VE WBA

Ozan'ın hayali olan 'den iki takım, 26 yaşındaki orta sahayla yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Bu ekiplerden ilki ... Daha önce de Ozan'ı almak isteyen kulüp, oyuncunun durumunu gözlemliyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Bir diğeri ise Okay'ın takımı . Ancak şu an küme düşme hattında bulunan bu kulübe çok sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

MAÇTAN DÜĞÜNE

'ın dün ile berabere kaldığı maçta 11'de sahaya çıkan , bugün ise dünyaevine giriyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Çırağan Sarayı'nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat'la evlenecek.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

PELKAS MÜJDESİ

Yunanistan Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 'tan 'ye iyi haber geldi. Honduras ve İspanya maçlarında görev yapamayan 27 yaşındaki oyuncunun bugünkü Gürcistan karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Yunanistan'ın teknik patronu John van 't Schip'in ilk 11'de oynatmayı düşündüğü Pelkas, takımla yapılan son antrenmanın tamamına katıldı.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

SADIK ÇİFTPINAR AMELİYAT EDİLDİ

, 28 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den tarihi karar! Premier Lig'den 2 talibi olan Ozan Tufan'ın bonservisi belirlendi

Bu sezon 8 resmi maça çıkan Sadık Çiftpınar, skora katkı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan için tarihi karar! Dev transfer....
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