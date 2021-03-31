Son dakika haberi: TFF'den dikkat çeken VAR kararı! 2022-2023 sezonundan itibaren...

Türkiye böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.



2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, ülkemizde Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.



FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı.'