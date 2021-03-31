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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:29 Son Güncelleme: 31.3.2021 11:45

haberi: TFF'den dikkat çeken kararı! 2022-2023 sezonundan itibaren...

Son dakika haberi: TFF'den dikkat çeken VAR kararı! 2022-2023 sezonundan itibaren...

Az önce gelen bilgisine göre 2022-2023 sezonundan itibaren . Lig'de de uygulanacak. TFF, bu kararı resmi internet sitesinden duyurdu. Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin 1. Lig'de de uygulanması konusunda karar verdi. TFF 1. Lig'deki teknik adamlar ve oyuncular da VAR sisteminin gelmesini istiyordu.

Son dakika haberine göre TFF, 2022-23 sezonundan itibaren VAR sisteminin 1. Lig'de de uygulanmasına karar verdi. Resmi açıklama da Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapıldı. TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörler ve futbolcular da tıpkı Süper Lig'deki gibi VAR sisteminin getirilmesi konusuna görüşlerini paylaşmıştı. TFF tarafından yapılan açıklamada hazlıkların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

SON DAKİKA: TFF'DEN 1. LİG İÇİN DE VAR KARARI!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi.

İşte TFF'den yapılan VAR açıklaması...

'FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Türkiye böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, ülkemizde Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı.'

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Son dakika haberi: TFF'den dikkat çeken VAR kararı! 2022-2023 sezonundan itibaren...
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