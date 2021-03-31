Trabzonspor'da Benik Afobe şoku! Son antrenmana katılmadı...

Bordo-mavililerde sezon başı sakatlık yaşayan Norveçli futbolcu Trondsen'in değeri de 1.1 milyon Euro'dan 750 bin Euro'ya geriledi. Bordo-mavili takımda en ciddi değer kaybını yaşayan isimlerden biri ise transfer olduğundaki piyasa değeri 6 milyon 500 bin Euro olan Afobe yaşadı. İngiliz oyuncunun değeri 2 milyon 800 bin Euro'ya geriledi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN 61 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu ve beraberindeki üyeler, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

61 tane sosyal sorumluluk projesi yapacaklarını belirten Pervanoğlu, şunları söyledi:

"Biz Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır diyerek yola çıktık. Derneğimiz içerisinde de farklı yaklaşımımızı ortaya koymak için ilk iş olarak Kadir Özcan Kütüphanesi'ni oluşturduk. Afrika'da hayatını kaybeden taraftarlarımızın adına su kuyuları açmak istiyoruz. Bizim amacımız Trabzonspor taraftarları üzerinde oluşturulan olumsuz algıyı yapacağımız sosyal projelerle kırmak ve yepyeni bir taraftar anlayışı sahaya yansıtmak. Ancak tribünde zaten çok sayıda taraftar grubu olduğu için tribünlerde ayrı bir taraftar grubu oluşumu içerisinde olmayacağız. Trabzonlu Gençler grubu ile tribünde ortak olarak hareket edeceğiz."