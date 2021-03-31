Trabzonspor'da Benik Afobe şoku! Son antrenmana katılmadı...

Trabzonspor farklı Ankaragücü galibiyetinin keyfiyle girdiği milli aranın dönüşünde de galibiyetle başlamak istiyor. Sivasspor deplasmanında oynayacağı maçla yeni bir maratona başlayacak olan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da, Sivasspor maçı için galibiyet rotasını belirledi. Kart cezalısı olan Djaniny'nin yokluğunda Ekuban'ı forvette görevlendirmeyi planlayan Avcı, Bakasetas'a da yeniden forvet arkasında forma şansı tanımaya hazırlanıyor.
Berat Özdemir'in sakatlığının geçip maça yetişmesi durumunda bu oyuncuya orta sahada görev vermeyi planlayan Avcı, aksi durumda ise Abdulkadir Parmak'ın yanında Baker'a görev verecek. Son oynadıkları Ankaragücü maçında olduğu gibi karşılaşmaya baskılı başlayıp Sivasspor'u hataya zorlamayı ve ilk dakikalarda skor avantajı elde etmeyi hedefleyen Avcı'nın oyuncularına kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söylediği öğrenildi.
Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı, beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularını da, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız" şeklinde motive ediyor.
AFOBE SAKATLIK YAŞADI
Trabzonspor hafta sonu Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanda çift kale maç yapıldı. Bordo-mavili takımın antrenmanında Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Trondsen ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalıştı.
Bu arada önceki antrenmanda omzundan sakatlanan Benik Afobe son çalışmaya katılmadı. Oyuncunun tedavisinin sürdüğü ve Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Öte yandan milli takım kamplarına giden Djaniny ve Ekuban dönerken, Uğurcan, Bakasetas ve Hosseini'nin de önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.
YILDIZLAR DEĞER KAYBI YAŞADI
Trabzonspor'da ağır bir sakatlık dönemini yeni atlatan Abdülkadir Ömür ve Trondsen başta olmak üzere Abdulkadir Parmak ve Afobe gibi oyuncuların değerleri önemli oranda düştü.
Bordo-mavili takımda bu sezon ortaya koydukları performansla Uğurcan Çakır başta olmak üzere birçok oyuncunun piyasa değeri artarken, en ciddi değer kaybını ise ağır bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür yaşadı. 2019 yılında transfermarkt verilerine göre değeri 15 milyon Euro gösterilen Abdülkadir'in güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösterildi.
Abdülkadir'in yanı sıra geçen sezonki değeri 3.5 milyon Euro olan Hüseyin Türkmen, çok fazla forma şansı bulamayınca piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro seviyelerine çekildi. Trabzonspor'da sezon başı değeri 4 milyon Euro gösterilen Abdulkadir Parmak'ın güncel değeri 3.8 milyon Euro olurken, Erce Kardeşler'in değeri 550 bin Euro'dan 400 bin Euro'ya geriledi.
Bordo-mavililerde sezon başı sakatlık yaşayan Norveçli futbolcu Trondsen'in değeri de 1.1 milyon Euro'dan 750 bin Euro'ya geriledi. Bordo-mavili takımda en ciddi değer kaybını yaşayan isimlerden biri ise transfer olduğundaki piyasa değeri 6 milyon 500 bin Euro olan Afobe yaşadı. İngiliz oyuncunun değeri 2 milyon 800 bin Euro'ya geriledi.
TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN 61 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu ve beraberindeki üyeler, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
61 tane sosyal sorumluluk projesi yapacaklarını belirten Pervanoğlu, şunları söyledi:
"Biz Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır diyerek yola çıktık. Derneğimiz içerisinde de farklı yaklaşımımızı ortaya koymak için ilk iş olarak Kadir Özcan Kütüphanesi'ni oluşturduk. Afrika'da hayatını kaybeden taraftarlarımızın adına su kuyuları açmak istiyoruz. Bizim amacımız Trabzonspor taraftarları üzerinde oluşturulan olumsuz algıyı yapacağımız sosyal projelerle kırmak ve yepyeni bir taraftar anlayışı sahaya yansıtmak. Ancak tribünde zaten çok sayıda taraftar grubu olduğu için tribünlerde ayrı bir taraftar grubu oluşumu içerisinde olmayacağız. Trabzonlu Gençler grubu ile tribünde ortak olarak hareket edeceğiz."