Trabzonspor'da Lewis Baker, Afobe, Marlon, Hosseini, Kamil Ahmet, Uğurcan Çakır ve Djaniny ile yollar ayrılabilir

LİSTE KABARIK

Trabzonspor'da, kiralık sözleşmeleri sona erecek Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı ve oyunculara teşekkür edileceği öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.