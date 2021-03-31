Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Lewis Baker, Afobe, Marlon, Hosseini, Kamil Ahmet, Uğurcan Çakır ve Djaniny ile yollar ayrılabilir
Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:34 Son Güncelleme: 31.3.2021 10:35

'da , Afobe, , Hosseini, Kamil Ahmet, ve ile yollar ayrılabilir

DHA
Trabzonspor'da Lewis Baker, Afobe, Marlon, Hosseini, Kamil Ahmet, Uğurcan Çakır ve Djaniny ile yollar ayrılabilir

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalışmalarına başlayan ’da, mevcut kadrodan , Afobe, , Hosseini, Kamil Ahmet, ve ile yolların ayrılması gündemde...

Spor Toto Süper Lig'de 30 maç sonunda 4'üncü sırada yer alan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro yapılanması için de harekete geçildi. Dış transferde çalışmalarına hız veren ve teknik direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan bordo-mavililerde, mevcut kadrodan birçok isim takımdan ayrılacak.

LİSTE KABARIK
Trabzonspor'da, kiralık sözleşmeleri sona erecek Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı ve oyunculara teşekkür edileceği öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.

UĞURCAN VE DJANINY İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Karadeniz ekibinde geçen sezon transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif gelmemesi nedeniyle transferine izin verilmeyen Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. Başarılı eldivenle Avrupa'dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek. Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny'e de, iyi bir teklif gelmesi durumunda, vize çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
PKK’ya Eren operasyonuyla ağır darbe: Karayılan’ın koruması öldürüldü
Son dakika: Türkiye-Letonya maçı sonrası olay sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı! 3-2'den sonra Şenol Güneş'in..."
Survivor’da dün akşam eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 30 Mart 2021 ödülü hangi takım aldı? İşte eleme potasına giden isim
Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
SON DAKİKA: İşte Ekrem İmamoğlu'nun kayıp vaatleri! Hepsi tek tek ortaya çıktı...
Son dakika: Fenerbahçe'den Ozan Tufan için tarihi karar! Dev transfer....
Letonya yine ters geldi! Canınız sağolsun çocuklar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Lewis Baker, Afobe, Marlon, Hosseini, Kamil Ahmet, Uğurcan Çakır ve Djaniny ile yollar ayrılabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA