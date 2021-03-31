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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:44

Finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu mu?

final mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir uzatmalarda yenerek finale uzandı. Futbolseverler finalin oynanacağı tarihi ise merak ediyor. Buna göre, ne zaman oynanacak, Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman? İşte detaylar;

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Kupanın yarın final ayağında Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu mu?
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