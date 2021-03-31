Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman oynanacak? Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Kupanın yarın final ayağında Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederken, Antalyaspor ise Alanyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.