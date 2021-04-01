Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Sarri'nin yeni takımı belli oluyor...

Süper Lig'de Erol Bulut ile sezona başlayan Fenerbahçe, beklenen oyun kalitesi gelmeyince genç teknik adamla yollarını ayırmış ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı alırken, sezon sonunda yabancı bir teknik adamla anlaşma yapmasının olası olduğu söylenenler arasında.
Sarı-lacivertli ekibin yabancı teknik adamlar için belirlediği aday listede yer aldığı söylenen isimlerden birisi olan Avrupa futbolunun deneyimli teknik adamı Maurizio Sarri, Calciomercato'nun haberine göre, İtalya ve İtalya dışından gelen teklifleri reddetti.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Roma'nın Avrupa Ligi'ni kazanması halinde bile teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayıracağı yazıldı. Roma yönetiminin Fonseca ile yollarını ayırması halinde takımın başına gelmesi beklenen ilk ismin Sarri olduğu söylendi.
Sarri ve Roma arasında yapılan görüşmelerin hızlandığı söylenirken kararın sezon sonunda verileceği belirtildi.
62 yaşındaki İtalyan teknik direktör Sarri, daha önce İtalya'da Napoli ve Juventus gibi şampiyonluğa oynayan takımları çalıştırmıştı.