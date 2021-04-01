Berna Gözbaşı: Milli ara çok iyi geldi

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.



Takımın son durumuyla ilgili bilgiler veren Gözbaşı, son iki hafta öncesine kadar alınan puanlarla düşme hattının üzerinde yer aldıklarını ancak puansız kapatılan ve beklenen futbolun sergilenmediği Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçları ile morallerinin bozulduğunu ifade etti.

Teknik yönetimin başına deneyimli isim Hamza Hamzaoğlu'nu getirdiklerini hatırlatan Gözbaşı, "Hocamız Hamzaoğlu önderliğinde antrenmanlarımız oldukça verimli geçiyor. Milli ara çok iyi geldi. Takım içindeki eksiklerimiz hızla gideriliyor. Herhangi maddi sıkıntımız yok. Kadro zenginliği diğer birçok takıma göre çok daha iyi olan, maddi sorunları bulunmayan, ödemeleri yapılan kaliteli futbolculardan kurulu takımımız, Göztepe maçı ile inşallah tekrar çıkışa geçecek. Buna inancımız sonsuz" dedi.