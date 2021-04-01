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Giriş Tarihi: 1.4.2021 20:51 Son Güncelleme: 1.4.2021 20:52

Haaland transferinde sürpriz gelişme! resmen devreye girdi...

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Haaland transferinde sürpriz gelişme! Barcelona resmen devreye girdi...

Almanya Bundesliga'da formasıyla birlikte Avrupa futbolunun son döneminde en çok dikkat çeken isimlerinden birisi haline gelen için her gün farklı bir transfer dedikodusu ortaya çıkıyor. 'in yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylentilerinin üzerine 'nın da devreye girdiği söylendi.

Norveç'in Molde takımından çıkarak Almanya Bundesliga'ya adımını atan golcü oyuncu Erling Haaland, son dönemde Borussia Dortmund formasıyla tüm dünyanın gözlerini üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon attığı gollerle yaz transfer döneminde büyük kulüplerin transfer listesinde ilk sıralara yerleşmeyi başaran Haaland, futbol tarihinin de gelecekteki en büyük yıldızlarından birisinin olacağı söyleniyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, ve golcü oyuncunun babası Alf-Inge Haaland, transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya uçtu.

Avrupa basınında çıkan haberlerde, İspanya'da Real Madrid ve Barcelona ile görüşme yapan Haaland'ın menajeri ve babası, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya Haaland için kurdukları hedeflerden bahsetti.

Dünya devlerinin peşinde olduğu Haaland için Real Madrid ve Barcelona, yaz aylarında karşı karşıya gelebilecek gibi gözüküyor. Barcelona ile görüştükten sonra Madrid'e uçan Haaland'ın menajeri ve babası, Madrid ekibiyle de bir özel görüşme gerçekleştirdi.

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Haaland transferinde sürpriz gelişme! Barcelona resmen devreye girdi...
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