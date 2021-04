İrfan Can Eğribayat idolünü açıkladı! "Onun gibi olmak istiyorum"

"MUSLERA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın kendisini öven sözleriyle gurur duyduğunu söyleyen İrfan Can, "Muslera'ya çok teşekkür ediyorum. 10 sene boyunca Galatasaray'ın kalesini korudu, kendisi zaten dünya çapında bir kaleci. Röportajında benim adımı söylemesi beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Kendisiyle de sosyal medya üzerinden konuştuk. Teşekkürlerimi ilettim. O da bana, 'Bildiğin yolda devam et, çok güzel gidiyorsun' dedi. Uğurcan, Altay ve Ersin de çok iyi kaleciler. Uğurcan'la çok sohbetimiz olmasa da tanışıklığımız oldu. Altay ve Ersin'le ise milli takımdan arkadaştık, hep beraberdik. Hepsi çok karakterli insanlar. Bu işte çok çalışıp, karakterli olunca başarılı oluyorsunuz. Hocalarımız da arkamızda durduğu sürece her şey çok daha iyi olacak. Onların da arkalarında duran hocaları var, benim de. Böyle olduğu sürece çok daha fazla kaleci ülkemizde çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"GÖZTEPE'YE BORCUM VAR"

A Milli Takım ve Avrupa hayalleriyle ilgili konuşan İrfan Can, "Benim hayallerim var. Ancak önceliğim Göztepe. Kulübüm beni alt ligden aldı ve şu an Süper Lig'de oynuyorum. Hem kulübe hem de taraftarımıza bir borcum olduğunu düşünüyorum. Önce burada görevimi tam olarak yaptıktan sonra Avrupa hayalim olur. Dediğim gibi önce Göztepe'nin başarısı için çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. A Milli Takım olayına gelirsek de tabii ki her Türk genç futbolcunun hayalidir. Benim de A Milli Takım hedefim var. Kadronun kararını hocalarımız veriyor. Seçerlerse gururla giderim, Göztepe'yi temsil ederim. Beni sevenleri de gururlandırmış olurum. Eğer seçilmezsem de hiç sorun değil, çalışmaya devam edeceğim. Kendime inanıyorum, ben elbet bir gün A Milli Takım forması giyeceğim" dedi.

"TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan sarı-kırmızılıların file bekçisi, "Ben Göztepe taraftarını daha önceden takip ediyordum. Adanaspor'da oynarken, İzmir'de Göztepe takımıyla karşılaştık. Ben tribünde oturuyordum. O maçta taraftarımızı ilk defa tanımıştım. Kendi kendime, 'Bunlar neymiş böyle' tarzında konuşmam oldu, çok etkilendim. Daha sonra videolarını izledim. Çok güzel bir taraftar grubumuz var. Stada gelemeseler de desteklerini hissediyorum. Bana sosyal medya üzerinden çok güzel mesajlar atıyorlar. Arkamda olduklarını biliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum, buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı

STEGEN'İ ÖRNEK ALIYOR

İrfan Can son olarak örnek aldığı kalecinin Barcelona'dan Ter Stegen olduğunu söyledi. Ter Stegen'in dünya çapında bir kaleci olduğunu belirten İrfan Can, "Ayak tekniği çok iyi bir kaleci. Ben de onu örnek alıyorum, onun gibi olmak istiyorum. Türkiye'de ise Muslera ve Mert Günok'u beğeniyorum. Benimle birlikte Altay ve Uğurcan iyi kaleciler" cümlelerini kurdu.