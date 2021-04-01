Koronavirüse yakalanan Merih Demiral izolasyonda!

Juventus ve A Milli Takım'ın yıldız savunma oyuncusu Merih Demiral, koronavirüse yakalanmıştı. PCR testi pozitif çıkan Merih'in son durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten bir bilgilendirme yapıldı.
Milli takım kampından döndükten sonra teste giren ve koronavirüse yakalandığı tespit edilen Merih'in kulüp tarafından ambulans uçakla Torino'ya getirildiği açıklandı. Milli futbolcunun kulübün otelinde izolasyona alındığı bildirildi.
KAAN AYHAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
Milli takım kampından dönen bir futbolcumuz daha koronavirüse yakalandı.
İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. A Milli Takım kampından döndükten sonra teste giren Kaan Ayhan'ın koronavirüse yakalandığı kulübü Sassuolo açıkladı.