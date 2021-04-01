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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:31 Son Güncelleme: 1.4.2021 11:45

: 'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

İHA
Ozan Kabak: Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

ve 'un başarılı futbolcusu , karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, 'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı.

Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu Hollanda ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, Norveç müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu.

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Ozan Kabak: Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek
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