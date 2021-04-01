Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid seçime gidiyor!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:43

seçime gidiyor!

AA
Real Madrid seçime gidiyor!

İspanya'nın Kulübünde bu yaz başkanlık seçimi yapılacak. Kulüp açıklamasına göre, başkan 'in yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesi için seçim sürecinin başlatılması kararı alındı.

Kulüp açıklamasına göre, başkan Florentino Perez'in yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesi için seçim sürecinin başlatılması kararı alındı.

İlk olara 2000-2006 döneminde, ikinci olarak da 2009'dan bu yana olmak üzere 17 yılı aşkın süredir Real Madrid'in başkanlığını üstlenen 74 yaşındaki Perez, en son 19 Haziran 2017'de tek aday olarak 5. kez bu göreve seçilmişti.

Yazın yapılması planlanan seçimde Perez'in karşısına bu kez rakiplerin çıkması bekleniyor.

İspanyol basını, mevcut durumda Cox Energy firmasının en büyük hissedarı olan 32 yaşındaki Enrique Riquelme'nin yeni kulüp başkanlığı için güçlü bir aday olabileceğini ileri sürdü.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle birçok kulüp gibi ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Real Madrid, 40 yıl aradan sonra ilk kez bir sezon öncesinde (2020-2021) hiçbir futbolcu transfer etmemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sigaraya zam var mı?
Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor
Son dakika | Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda!
Esra Erol şoke oldu: Elti olayından sonra mermerci vakası!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
SON DAKİKA: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi için stopaj kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid seçime gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA