Almanya'yı deviren Kuzey Makedonya'nın hocası Angelovski SABAH'a konuştu! "Türkiye'den ilham aldık"

ÜLKE DIŞINA FUTBOLCU GÖNDERMEK ÇOK ÖNEMLİ

Kuzey Makedonya'nın en büyük avantajı ülke dışına gönderdiği oyuncu sayısının çok fazla olması. Eljif Elmas gibi oyuncularım gittikleri ülkelerde hem teknik anlamda hem de yetenek olarak kendilerini daha iyi noktalara taşıyabiliyorlar. Eğer siz de kulübede bu yetenekleri kullanmayı ve onların dillerinden konuşmayı biliyorsanız o zaman istediğiniz sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle mütevazı liglere sahip ülkelerin, bu tarz karşılaşmalarda başarılı olmaları için Avrupa'nın büyük liglerine gönderdikleri futbolcuların sayısını yükseltmeleri gerekiyor.