Leicester’da Çağlar'ın yerine hedef Attila Szalai!

Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Szalai için sarı-lacivertlilerin ise bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro istediği belirtildi.

Szalai, Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.