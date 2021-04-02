Şans hep yanında!

2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine Ozornwafor, beklenen gelişmeyi gösteremedi.Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı. İşte Ozornwafor gerçekleri:, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine Ozornwafor'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti.sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı Fatih Terim, Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu.Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha Ozornwafor'a güldü.Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan Ozornwafor, Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza alan Fatih Terim'in itirazını reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında yer alamayacak. Kurul ayrıca, yardımcı antrenör Ümit Davala'nın da 2 maçlık cezasını onadı.