Şans hep yanında!

21 yaşındaki Nijeryalı stoper için işler, şu ana kadar hep istediği gibi gitti. Ancak yarın Hatayspor deplasmanında ortaya koyacağı performans Galatasaray’daki geleceği açısından belirleyici olacak
2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine Ozornwafor, beklenen gelişmeyi gösteremedi. Hatay deplasmanındaeksiklerden dolayı formafırsatı yakalayan 1999 doğumluNijeryalı, biraz da şansının yardımıylaGalatasaray'da yolunadevam ediyor. Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı. İşte Ozornwafor gerçekleri:
TFF, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine Ozornwafor'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti. CEZA, sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı Fatih Terim, Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu. STOPERLER Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha Ozornwafor'a güldü. KRITİK Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.
SADECE 8 DAKİKA SAHADA KALDI
Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan Ozornwafor, Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.
TERİM'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza alan Fatih Terim'in itirazını reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında yer alamayacak. Kurul ayrıca, yardımcı antrenör Ümit Davala'nın da 2 maçlık cezasını onadı.