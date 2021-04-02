Son dakika: Benik Afobe'den Trabzonspor'a kötü haber! Sivasspor maçında yok...

Trabzonspor'a Sivasspor maçı öncesi Benik Afobe'den kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlık geçiren İngiliz golcü, Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Afobe, bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti. Bordo-mavililerde ayrıca cezalı olan Djaniny de Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.