Son dakika: Fenerbahçe'de kritik Ozan Tufan ve Luiz Gustavo kararı! Emre Belözoğlu'ndan yeni orta saha...

Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş ve Galatasaray gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı. Birçok oyuncusunu corona virüs nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yeni bir orta saha sistemine geçiş yapacak. Milli takımın oynadığı Hollanda ve Norveç maçlarının yıldızı Ozan Tufan geri dönüyor.
SON DAKİKA: OZAN TUFAN İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR! GUSTAVO...
Norveç maçında attığı harika gollerle adından söz ettiren Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşmasında Ozan Tufan'a forma şansı verecek. Ozan Tufan'ın yanında ya Sosa ya da Gustavo forma giyecek.
Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Bu ay içerisinde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hem teknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular, bir anlamda kulüpteki kaderlerini belirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak.
Bu 6 maçın 4'ü direkt düşme hattının içinde veya düşme korkusu yaşayan takımlarla (Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa) olacak. Nisan ayında alınacak sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak.
28 BİN 529 ÜYE OY KULLANACAK
Fenerbahçe Kulübü, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanacak kişi sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2018 yılında oy kullanma hakkına sahip olan üye 25 bin 857 iken bu sayının 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştığı kaydedildi.
BELÖZOĞLU'NDAN YENİ ORTA SAHA!
Emre Belözoğlu, gelir gelmez ilk hamleyi yaptı. Sarılacivertlilerde orta alan kurgusu değişiyor. Genç teknik adam, Ozan Tufan'ı haftalar sonra 11'e dahil ediyor. Belözoğlu, orta saha kurgusunda Ozan'dan vazgeçmeyecek.
BAZI MAÇLARDA GUSTAVO YEDEK KALABİLİR...
Maçına göre Sosa-Gustavo ikilisinden biri tercih edilecek. Fenerbahçe'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek. Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise Luiz Gustavo tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.
AZİZ YILDIRIM'DAN 1959 AÇIKLAMASI! 'YALAN SÖYLÜYORLAR...'
Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. 1959 öncesi şampiyonluklar için Fenerbahçe müracaat etmiş olsa ben 2014'te çalışmayı başlatıp, 2017'de açıklama yapar mıydım? Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olmuşsa, bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek.
Galatasaray'ın burada yapması gereken bu parayı Fenerbahçe alsın mı almasın mı kavgası olması lazım. Onların zekaları yetmiyor. İnce nokta, eski şampiyonluklar tanındığı zaman yayın hakkından pay alınacak mı? Türker Arslan sen karar verdiysen, Beşiktaş'a nasıl karar verdin? TFF, beni aradı sordu. Böyle bir başvurunun olmadığını söyledim. Galatasaray, Beşiktaş'ın şampiyonluğu verilirken neden itiraz etmedi?
BEN KARIŞMADIM AMA G.SARAY KARIŞTI!
Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah'a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler. Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler.
Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış. Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Önümüzdeki kongrede konuşacağım.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş. O günden bu yana Türk sporunu incelemek ve karar vermek onların yetkisinde. Bütün takımlarla ilgili bu kararı verip tasdik etmeli. Kulüplerde bununla ilgili düşüncelerini federasyonla paylaşmalı. Federasyonun bu şampiyonlukları kim olursa olsun tasdik etmesi lazım.
"FENERBAHÇELİLER, BÖLÜNMESİNLER, BİRLİK İÇİNDE OLSUNLAR"
Fenerbahçelilere bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır, idare edenler bu kulübe layık akıllı strateji uygulasın.