Son dakika: Fenerbahçe'de kritik Ozan Tufan ve Luiz Gustavo kararı! Emre Belözoğlu'ndan yeni orta saha...

Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış. Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Önümüzdeki kongrede konuşacağım.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş. O günden bu yana Türk sporunu incelemek ve karar vermek onların yetkisinde. Bütün takımlarla ilgili bu kararı verip tasdik etmeli. Kulüplerde bununla ilgili düşüncelerini federasyonla paylaşmalı. Federasyonun bu şampiyonlukları kim olursa olsun tasdik etmesi lazım.