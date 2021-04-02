Türkiye bize ilham verdi!

Dünya Kupası elemelerinde Almanya'ya 20 yıl sonra ilk yenilgiyi tattıran Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, büyük yankı uyandıran zaferin perde arkasınıKuzey Makedonya'nın en büyük avantajı ülke dışına gönderdiği oyuncu sayısının çok fazla olması.Eğer siz de kulübede bu yetenekleri kullanmayı ve onların dillerinden konuşmayı biliyorsanız o zaman istediğiniz sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle mütevazı liglere sahip ülkelerin, bu tarz karşılaşmalarda başarılı olmaları için Avrupa'nın büyük liglerine gönderdikleri futbolcuların sayısını yükseltmeleri gerekiyor.İyi gidişatımızın başka bir sırrı ise bu oyuncu grubumuzun egoları ile çatışmıyor olmaları. Her biri milli takımda egolarını bir kenarda bırakıp bir bütün halinde mücadele verebiliyorlar.Bunu ortaya koymak aynı zamanda başarıyı da getirebiliyor.Türk Milli Takımı'nın Hollanda ve Norveç maçlarında ortaya koyduğu futbol takdire şayandı. Sizler de az önce belirttiğim gibi yurt dışına oyuncu ihracını artırdıktan sonra milli takım performasını yükseltenlerdensiniz.Eminim ki Türkiye yeni Fatih Terim'ler yeni Şenol Güneş'ler çıkarıp başarısını çok uzun seneler sürdürecektir. Almanya maçına çıkarken başaracağıma olan inancıma başka bir etken de Türkiye'nin Hollanda karşısında oynadığı futbolu görmemdi.Dönem dönem Türk kulüplerinden teklifler alıyorum.Ancak bu süreçte beni arayan kulüpleri ne yazık ki geri çevirmek zorunda kaldım. Çünkü 6 yıldır çalıştırdığım Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandırdım. Bu yüzden şampiyonada olup en azından bu heyecanı ve başarıyı orada da devam etitirmek istiyorum. Şampiyona sonrasında neler olacağını zaman gösterecek.DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'nın, Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi büyük yankı uyandırırken, ülke medyası da zaferi manşetlerine taşıdı. Sportclub haber sitesi, "Kuzey Makedonya, Almanya'nın nasıl yenilebileceğini gösterdi." ifadelerine yer verdi. Emagazin sitesi haberinde "1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya'ya karşı tarihi zafer elde etti" diye yazarken, Slobodenpecat sitesi isebaşlığını kullandı.Alman medyası ağır eleştirilerde bulunurken, hedefte Avrupa Şampiyonası sonrası görevini bırakacağını açıklayan ve F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Löw vardı. Kicker dergisi, "Yine bir rezalet" başlığıyla verdiği haberde, "Löw'ün sistemi işlemiyor. Değişim daha hızlı olmalı" ifadesini kullandı. Bild ise "Nasıl bir rezalet... Löw, görevi derhal bırakmalı" yorumunu yaptı. Bu arada Ermenistan'ın lider olduğu grupta Kuzey Makedonya ikinci, Almanya ise 3. sırada bulunuyor.Eşi Üsküp'te Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan Angeloskvi, buruk bir sevinç yaşadı. Deneyimli hoca, galibiyet golünü atan Elmas'ı ise Robotnicki'de sportif direktörlük yaparken, 500 Euro karşılığında takıma kazandırmıştı.