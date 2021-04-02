Türkiye bize ilham verdi!

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü, Türkiye’nin Hollanda ve Norveç maçındaki futbolunun kendilerine ilham verdiğini belirterek, “Sizin oyununuzu gördükten sonra Almanya karşısında kazanmaya olan inancım arttı” dedi
Dünya Kupası elemelerinde Almanya'ya 20 yıl sonra ilk yenilgiyi tattıran Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, büyük yankı uyandıran zaferin perde arkasını SABAH SPOR'aanlattı. Türkiye'den ilham aldıklarınıbelirten Angelovski'nin açıklamalarışöyle:
ÜLKE DIŞINA FUTBOLCU GÖNDERMEK ÇOK ÖNEMLİ
Kuzey Makedonya'nın en büyük avantajı ülke dışına gönderdiği oyuncu sayısının çok fazla olması. Eljif Elmas gibi oyuncularım gittikleriülkelerde hem teknik anlamda hemde yetenek olarak kendilerini daha iyi noktalarataşıyabiliyorlar. Eğer siz de kulübede bu yetenekleri kullanmayı ve onların dillerinden konuşmayı biliyorsanız o zaman istediğiniz sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle mütevazı liglere sahip ülkelerin, bu tarz karşılaşmalarda başarılı olmaları için Avrupa'nın büyük liglerine gönderdikleri futbolcuların sayısını yükseltmeleri gerekiyor.
EGOLARIMIZI TAKIMIN DIŞINDA BIRAKTIK
İyi gidişatımızın başka bir sırrı ise bu oyuncu grubumuzun egoları ile çatışmıyor olmaları. Her biri milli takımda egolarını bir kenarda bırakıp bir bütün halinde mücadele verebiliyorlar. Zamanzaman 37 yaşındaki Pandev'in bilesaha içerisinde çok daha küçükyaşlardaki futbolcumuzdanöneriler aldığını görebilirsiniz. Bunu ortaya koymak aynı zamanda başarıyı da getirebiliyor.
MÜCADELENİZE SAYGI DUYUYORUM
Türk Milli Takımı'nın Hollanda ve Norveç maçlarında ortaya koyduğu futbol takdire şayandı. Sizler de az önce belirttiğim gibi yurt dışına oyuncu ihracını artırdıktan sonra milli takım performasını yükseltenlerdensiniz. Fatih Terim, ŞenolGüneş gibi hatta AbdullahAvcı gibi üst düzey teknikdirektörlere sahip olmanızyine Türk futbolunun birkazanımı. Eminim ki Türkiye yeni Fatih Terim'ler yeni Şenol Güneş'ler çıkarıp başarısını çok uzun seneler sürdürecektir. Almanya maçına çıkarken başaracağıma olan inancıma başka bir etken de Türkiye'nin Hollanda karşısında oynadığı futbolu görmemdi. Bu kazanmayaolan inancımı artıran bir başkaetkendi.
TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALIYORUM
Dönem dönem Türk kulüplerinden teklifler alıyorum. Bana ulaşan ve bir projeortaya koymaya çalışankulüpler oldu. Ancak bu süreçte beni arayan kulüpleri ne yazık ki geri çevirmek zorunda kaldım. Çünkü 6 yıldır çalıştırdığım Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandırdım. Bu yüzden şampiyonada olup en azından bu heyecanı ve başarıyı orada da devam etitirmek istiyorum. Şampiyona sonrasında neler olacağını zaman gösterecek.
MAKEDON BASINI ZAFER SARHOŞU: 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL
DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'nın, Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi büyük yankı uyandırırken, ülke medyası da zaferi manşetlerine taşıdı. Sportclub haber sitesi, "Kuzey Makedonya, Almanya'nın nasıl yenilebileceğini gösterdi. IgorAngelovski'nin taktiği ve oyuncuların kahramancayaklaşımı, yenilmez Almanlar'a karşıbir penisilindi" ifadelerine yer verdi. Emagazin sitesi haberinde "1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya'ya karşı tarihi zafer elde etti" diye yazarken, Slobodenpecat sitesi ise "Elmas'ın aslan kalbi: Tüm haksızlıklararağmen başardık" başlığını kullandı.
ALMANYA MEDYASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ: LÖW HEMEN GİTMELİ!
Alman medyası ağır eleştirilerde bulunurken, hedefte Avrupa Şampiyonası sonrası görevini bırakacağını açıklayan ve F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Löw vardı. Kicker dergisi, "Yine bir rezalet" başlığıyla verdiği haberde, "Löw'ün sistemi işlemiyor. Değişim daha hızlı olmalı" ifadesini kullandı. Bild ise "Nasıl bir rezalet... Löw, görevi derhal bırakmalı" yorumunu yaptı. Bu arada Ermenistan'ın lider olduğu grupta Kuzey Makedonya ikinci, Almanya ise 3. sırada bulunuyor.
BURUK SEVİNÇ
Eşi Üsküp'te Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan Angeloskvi, buruk bir sevinç yaşadı. Deneyimli hoca, galibiyet golünü atan Elmas'ı ise Robotnicki'de sportif direktörlük yaparken, 500 Euro karşılığında takıma kazandırmıştı.