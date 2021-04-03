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Giriş Tarihi: 3.4.2021 22:03 Son Güncelleme: 3.4.2021 22:59

'den Levent Şahin'in koronavirüs sözlerine gönderme!

İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'in koronavirüs sözlerine gönderme!

Galatasaray bugün zorlu Hatayspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçeli , Galatasaray'ın Hatayspor'a 3 golle mağlup olduğu maçtan sonra Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin'in sözlerine gönderme yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, önemli eksikleri olan Galatasaray engelini 3-0'lık skorla rahat bir şekilde geçti. Maç öncesi Yardımcı Antrenör Levent Şahin, İrfan Can Kahveci'nin düğününe gönderme yaparak "İki futbolcumuzu düğüne dolayısıyla Covid'e verdik." ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can Kahveci, Hatayspor-Galatasaray maçından sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan futbol yorumcusu olan Yalçın Ayhan'ın tweetini beğenerek Levent Şahin'in kullandığı ifadeye adeta gönderme yaptı.

İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından Yalçın Ayhan'ın attığı "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü..." tweetini beğenerek Levent Şahin'in sözlerine gönderme yaptı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR YARA ALDI

Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelen Hatayspor-Galatasaray maçında kazanan 3-0'lık skorla Hatayspor oldu. Galatasaray'ın birçok eksiği olduğu maçta Hatayspor rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ve 61 puanda kaldı. Hatayspor puanını 49'a çıkardı. Galatasaray ilk yarıda isabetli şut çekemedi. Hatayspor'da Mame Diouf 2 gol atarak maçın yıldızı oldu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı. Hatayspor, 79. dakikada Popov'un gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Ömer Erdoğan: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Disiplinli ve konsantrasyonlu oynadılar. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Her takıma saygı duyuyoruz ve hiçbir takımdan korkmuyoruz. Oyuncularımız çalışmalarımızın karşılığını aldığı için çok mutluyum."

Ömer Erdoğan: "Oyuncularım maçın son dakikasına kadar yürekli oynadı. Daha farklı bir skorla bitirebilirdik."

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İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'in koronavirüs sözlerine gönderme!
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