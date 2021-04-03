İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'in koronavirüs sözlerine gönderme!

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Ömer Erdoğan: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Disiplinli ve konsantrasyonlu oynadılar. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Her takıma saygı duyuyoruz ve hiçbir takımdan korkmuyoruz. Oyuncularımız çalışmalarımızın karşılığını aldığı için çok mutluyum."

Ömer Erdoğan: "Oyuncularım maçın son dakikasına kadar yürekli oynadı. Daha farklı bir skorla bitirebilirdik."