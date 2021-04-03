Milan 1 - 1 Sampdoria maç sonucu

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Bu gol, maçın skorunu da tayin ederken, iki takım da 1'er puana razı oldu. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Milan, Sampdoria karşısında son dakikalarda bulduğu golle mağlup olmaktan kurtulmasına rağmen bu puan kaybıyla zirve yarışında büyük yara aldı. Ligde bu sezon 6. beraberliğini yaşayan Milan, 60 puanla 2. basamakta bulunuyor. Milan, 2 maç eksiği olan lider Inter'in 5 puan gerisinde yer alıyor. Sampdoria ise 36 puanla, 10. sırada bulunuyor.