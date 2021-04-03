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Giriş Tarihi: 3.4.2021 19:46

Eibar'ı geçti 2.'liğe yükseldi!

AA
Real Madrid Eibar'ı geçti 2.'liğe yükseldi!

İspanya 'nın 29. haftasında ile Eibar karşı karşıya geldi. Eibar'ı sahasında ağırlayan Madrid ekibi, karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı ve puanını 63'e çıkararak maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 41) ve Karim Benzema (Dk. 73) attı.

Eflatun-beyazlılarda sakat olan futbolcular Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard, Luka Modric ve Federico Valverde kadroda yer almadı.

La Liga'da puanını 63'e çıkaran Madrid takımı bir maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Eibar ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Zorlu bir haftaya girecek olan Madrid, 6 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, 10 Nisan'da da ligde Barcelona ile evinde oynayacak.

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Real Madrid Eibar'ı geçti 2.'liğe yükseldi!
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