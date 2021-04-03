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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Szalai piyangosu: ’den 25 milyon Euro

UĞUR ÇEM
Szalai piyangosu: Leicester City’den 25 milyon Euro

Macar basını, ekibinin 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Blikk Gazetesi'nin haberine göre transfer bu rakama gerçekleşirse Szalai, en pahalı Macar futbolcu unvanını elde edecek. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi devre arasında 2 milyon Euro'ya almıştı

Fenerbahçe yönetiminin EURO 2020'den en büyük beklentilerinden biri milli takımlarında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların gösterecekleri iyi performanslarla yüksek bedelli transfer teklifi almalarıydı. Ozan Tufan da bu listenin ilk sırasındaki isimdi. Ancak sürpriz bir oyuncu Ozan'ın da önüne geçti: Attila Szalai… Macar gazetesi Blikk, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, sarı- lacivertli defans oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı.

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Leicester City'nin, Çağlar Söyüncü'nün ayrılması durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı. Gazete, haberinde İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro teklif edebileceğini yazdı. Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalı Macar futbolcu unvanını da alacak. Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe, Szalai'yi devre arasında 2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı- lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Szalai piyangosu: Leicester City’den 25 milyon Euro
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