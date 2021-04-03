Szalai piyangosu: Leicester City’den 25 milyon Euro

Macar basını, Premier Lig ekibinin 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Blikk Gazetesi'nin haberine göre transfer bu rakama gerçekleşirse Szalai, en pahalı Macar futbolcu unvanını elde edecek. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoperi devre arasında 2 milyon Euro'ya almıştı
Fenerbahçe yönetiminin EURO 2020'den en büyük beklentilerinden biri milli takımlarında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların gösterecekleri iyi performanslarla yüksek bedelli transfer teklifi almalarıydı. Ozan Tufan dabu listenin ilk sırasındaki isimdi. Ancak sürpriz bir oyuncu Ozan'ın da önüne geçti: Attila Szalai… Macar gazetesi Blikk, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, sarı- lacivertli defans oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Leicester City'nin, Çağlar Söyüncü'nün ayrılması durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı. Gazete, haberinde İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro teklif edebileceğini yazdı. Transfer gerçekleşirse Szalai en pahalıMacar futbolcu unvanını da alacak. Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe, Szalai'yi devre arasında 2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesibulunuyor.