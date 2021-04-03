Szalai piyangosu: Leicester City’den 25 milyon Euro

Fenerbahçe yönetiminin EURO 2020'den en büyük beklentilerinden biri milli takımlarında forma giyen sarı-lacivertli oyuncuların gösterecekleri iyi performanslarla yüksek bedelli transfer teklifi almalarıydı.Ancak sürpriz bir oyuncu Ozan'ın da önüne geçti: Attila Szalai… Macar gazetesi Blikk, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, sarı- lacivertli defans oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı.Leicester City'nin, Çağlar Söyüncü'nün ayrılması durumunda bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı. Gazete, haberinde İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro teklif edebileceğini yazdı.Ocak ayında RB Salzburg'dan RB Leipzig'e 20 milyon Euro'ya transfer olan Dominik Szoboszlai rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe, Szalai'yi devre arasında 2 milyon Euro'ya Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den kadrosuna katmıştı.