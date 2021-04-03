West Bromwich'ten Okay ve Diagne kararı! "Ligde kalırsak..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinde West Bromwich Albion'ın Teknik Direktörü Sam Allardyce, kiralık oyunculardan milli futbolcu Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan kadroya dahil edilen Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
Allardyce, devre arası transfer döneminde Galatasaray'da kiralanan Diagne ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan övgüyle bahseden Deneyimli teknik adam, "Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey onun bonservisini almak olur. Okay 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi" ifadelerini kullandı.
Devre arasında Celta Vigo'dan West Bromwich'e kiralanan ve İngiliz ekibiyle 7 maça çıkan Okay Yokuşlu'nun satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Galatasaray'dan kiralanan Diagne'nin ise West Bromwich, ligde kalırsa 6 milyon euro, ligden düşerse 4.3 milyon euro satın alma opsiyonu yer alıyor.
29 yaşındaki Senegalli golcü, İngiliz ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
Galatasaray, gelecek sezon kadroda düşünmediği Diagne'yi iyi bir rakamla satmayı düşünüyor.
İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion, 29 hafta sonunda topladığı 18 puanla 19. sırada yer aldı ve küme düşme hattında bulunuyor. Allardyce'ın ekibinin 17. sıradaki Newcastle United ile arasında 10 puan fark bulunuyor.