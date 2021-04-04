15. vaka Yusuf Yazıcı

Milli maçlar sonrası Fransa'ya dönen Yusuf Yazıcı'nın PCR testipozitif çıktı. Lille, 24 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. 5 Ocak'ta yapılan testi de pozitif çıkan başarılı oyuncu, 3 ay sonra yeniden hastalığa yakalandı. Yusuf'un eklenmesiyle Milli Takım'da Kovid-19 olanların sayısı 15'e yükseldi. Ay-Yıldızlı ekipte daha önce İrfan Can Kahveci, NazımSangare (Fenerbahçe), Cenk Tosun,Dorukhan Toköz (Beşiktaş), TaylanAntalyalı, Emre Kılınç (Galatasaray), Kaan Ayhan (Sassuolo), MerihDemiral (Juventus), ÇağlarSöyüncü (Leicester City), Enes Ünal (Getafe), Mert Gönok, Deniz Türüç (Başakşehir), Zeki Çelik (Lille) ve Kenan Karaman'ın (F.Düsseldorf) Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Ayrıca Şenol Güneş'in teknik ekibinden iki isim daha virüse yakalandı.
ÇAĞLAR VE ENES RIVA'DA
Bu arada Milli Takım'da yeralan Çağlar ve Enes'in kulüplerinegeri dönemediği ve Riva Tesisleri'ndetestlerinin negatife dönmesinibekledikleri öğrenildi.