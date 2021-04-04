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Giriş Tarihi: 4.4.2021

15. vaka

15. vaka Yusuf Yazıcı

, milli takım dönüşü ’in ardından ’nın da Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ay-Yıldızlılar’da vaka sayısı 15’e çıktı

Milli maçlar sonrası Fransa'ya dönen Yusuf Yazıcı'nın PCR testi pozitif çıktı. Lille, 24 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. 5 Ocak'ta yapılan testi de pozitif çıkan başarılı oyuncu, 3 ay sonra yeniden hastalığa yakalandı. Yusuf'un eklenmesiyle Milli Takım'da Kovid-19 olanların sayısı 15'e yükseldi. Ay-Yıldızlı ekipte daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Cenk Tosun, Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Galatasaray), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Enes Ünal (Getafe), Mert Gönok, Deniz Türüç (Başakşehir), Zeki Çelik (Lille) ve Kenan Karaman'ın (F.Düsseldorf) Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Ayrıca Şenol Güneş'in teknik ekibinden iki isim daha virüse yakalandı.

ÇAĞLAR VE ENES RIVA'DA
Bu arada Milli Takım'da yer alan Çağlar ve Enes'in kulüplerine geri dönemediği ve Riva Tesisleri'nde testlerinin negatife dönmesini bekledikleri öğrenildi.

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15. vaka Yusuf Yazıcı
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