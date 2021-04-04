15. vaka Yusuf Yazıcı

Milli maçlar sonrası Fransa'ya dönenLille, 24 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. 5 Ocak'ta yapılan testi de pozitif çıkan başarılı oyuncu, 3 ay sonra yeniden hastalığa yakalandı. Yusuf'un eklenmesiyle Milli Takım'da Kovid-19 olanların sayısı 15'e yükseldi. Ay-Yıldızlı ekipte daha önce(Fenerbahçe),(Beşiktaş),(Galatasaray),(Sassuolo),(Juventus),(Leicester City),(Getafe),(Başakşehir),(Lille) ve(F.Düsseldorf) Koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Ayrıca Şenol Güneş'in teknik ekibinden iki isim daha virüse yakalandı.